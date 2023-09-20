Песков заявил, что с сезонным ростом заболеваемости COVID-19 в РФ нужно "нормально жить"

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В данный момент в РФ наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Скорее всего, такой рост заболеваемости будет наблюдаться каждый сезон, но с этим нужно "нормально жить", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Регионы реализуют свои полномочия по выстраиванию действий на фоне сезонной эпидемиологической ситуации. Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу", – отметил он.

Песков также добавил, что на ближайших совещаниях Владимиру Путину могут представить доклады чиновники, отвечающие за здравоохранение и эпидситуацию в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что при нынешнем подъеме заболеваемости коронавирусом фиксируется небольшое количество госпитализаций.

Глава ведомства также призвала россиян отправляться на вакцинацию от COVID-19 и гриппа, соблюдать меры профилактики.

До этого в Роспотребнадзоре сообщали, что вводить ограничения в стране из-за увеличения числа заболевших коронавирусом пока не собираются.

За неделю в России обнаружили примерно 11,5 тысячи случаев заболевших COVID-19, но рост в ведомстве объясняют сезонностью. Граждан призывают соблюдать меры профилактики.



Минфин возобновил антиковидные ограничения