Попова заявила о небольшом числе госпитализаций с коронавирусом при нынешнем подъеме

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При нынешнем подъеме заболеваемости коронавирусом фиксируется небольшое количество госпитализаций, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эпидемиологи заранее прогнозировали сезонный рост случаев заражения сначала в больших городах, а затем в регионах.

"Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм", – цитирует Попову РИА Новости.

Она призвала граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции и гриппа, а также соблюдать меры профилактики. Руководитель ведомства объяснила, что это сложные заболевания, поэтому лучше предотвратить заражение ими.

Заболеваемость коронавирусом в РФ за минувшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций – на 20,6%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вводить ограничения в стране из-за увеличения числа заболевших COVID-19 пока не собираются. За неделю в России обнаружили примерно 11,5 тысячи случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, но рост в ведомстве объясняют сезонностью. Граждан призывают соблюдать меры профилактики.



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