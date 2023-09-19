19 сентября, 11:17Общество
Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 48% за неделю
Фото: depositphotos/serezniy
Заболеваемость коронавирусом в РФ за минувшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций – на 20,6%. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба.
Так, в 42 российских субъектах увеличилось число госпитализаций, а рост заболеваемости зафиксировали в 70 регионах.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что штамм коронавируса "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. По его словам, заболеваемость продолжит расти в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик.
В свою очередь, в Роспотребнадзоре обратили внимание на сезонный характер коронавируса. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.
Роспотребнадзор рассказал о новом штамме коронавируса "Пирола"
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