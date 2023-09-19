Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 11:17

Общество

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 48% за неделю

Фото: depositphotos/serezniy

Заболеваемость коронавирусом в РФ за минувшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций – на 20,6%. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба.

Так, в 42 российских субъектах увеличилось число госпитализаций, а рост заболеваемости зафиксировали в 70 регионах.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что штамм коронавируса "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. По его словам, заболеваемость продолжит расти в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре обратили внимание на сезонный характер коронавируса. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

Роспотребнадзор рассказал о новом штамме коронавируса "Пирола"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус
общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика