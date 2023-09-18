Эксперт заявил, что штамм ковида "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штамм коронавируса "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. Об этом врач иммунолог – аллерголог Владимир Болибок сообщил Москве 24.

"Говорить, что нас накрыла новая волна заболеваемости, пока рано. Но есть ощущение, что мы находимся где-то в ее начале", – сказал он.

По его мнению, рост заболеваемости произойдет в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик. Эксперт подчеркнул, что в последнее время доминирующий штамм резко поменялся, так как вместо "Эриса" и "Эриды" начал распространяться вариант "Пирола". Он уже спровоцировал вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария.

Болибок заявил, что теоретически возможно появление еще более опасного штамма, потому что коронавирус по своему строению располагает к тому, что количество его мутаций может быть практически неисчерпаемым. И сложно сказать, как это повлияет на его заразность и способность вызывать заболевание или гибель.

"По заразности коронавирус уже обошел все ранее известные человечеству инфекции – до него на первом месте удерживалась корь", – заключил медик.

При этом ученые не рассматривают "Пиролу" как возможную причину новой волны "Омикрона", это лишь продолжение того, что уже есть, уточнил в беседе с RT заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Он объяснил, что люди, переболевшие вариантами "Омикрона", не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасения насчет того, что "Пирола" будет протекать тяжело, отсутствуют. По его прогнозам, заболеваемость в ближайшее время будет расти в том числе потому, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций.

Зверев напомнил, что для избежания инфицирования в некоторых случаях стоит соблюдать масочный режим. Например, в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Помимо этого, обращать внимание нужно на режим дня и питания.

"Особое внимание своему здоровью стоит уделить людям с хроническими заболеваниями. Те, кто находится на лечении и принимает необходимые препараты, обычно не болеют", – отметил медик.

Между тем, будет ли введен в российских регионах масочный режим в связи со штаммом коронавируса "Пирола", станет ясно ближе к зиме. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекциониста Георгия Викулова.

Ограничительные меры будут зависеть от роста заболеваемости на территории РФ, уточнил специалист. Он напомнил, что временный масочный режим уже введен в Доме правительства. При этом подобный режим вводился и до ковида в связи с распространением вирусов гриппа.

Викулов сказал, что резкий подъем заболеваемости происходит с первым снегом или переходом от осени к зиме. Региональные Роспотребнадзоры могут самостоятельно принимать решения, поэтому меры в каждом городе-миллионнике могут отличаться. Пока решения на федеральном и региональном уровнях о введении массовых ограничений нет.

По словам инфекциониста, "Пирола" – это новый субтип "Омикрона" с дополнительными мутациями. Протекает он как обычная ОРВИ, большинство людей болеют легко, более 95%, но в единичных случаях заболевание приводит к трагическим последствиям.

Викулов добавил, что из-за появления субтипа и увеличения заболеваемости в разных странах, производители вакцин работают над их модернизацией, тестируются препараты. Помимо "Пиролы", преобладает штамм "Эрис" EG.5, подвел итог специалист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант коронавирусной инфекции "Пирола" приобрел несколько дополнительных мутаций. Если сравнивать его с вариантами штамма "Омикрон", то он намного заразнее.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявлял, что в РФ начался рост заболеваемости коронавирусом, он может достигнуть пика в ноябре, а после пойдет на снижение.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в данный момент оснований для введения масочного режима в РФ нет. Однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения.

Новости часа: новый подъем заболеваемости ковидом в РФ ожидается осенью