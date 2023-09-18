Роспотребнадзор назвал новый штамм коронавируса "Пирола" более заразным, чем "Омикрон"

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Новый вариант коронавирусной инфекции под названием "Пирола" приобрел несколько дополнительных мутаций. Если сравнивать его с вариантами штамма "Омикрон", то он намного заразнее. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники", – передает слова сотрудников пресс-службы РИА Новости.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявлял, что в РФ начался рост заболеваемости коронавирусом, он может достигнуть пика в ноябре, а после пойдет на снижение.

Крючков также напомнил, что мутации COVID-19 продолжаются, в результате чего может появиться более агрессивный вариант этого заболевания. По его словам, сегодня в качестве такого варианта рассматривается "Пирола" – это подвариант "Омикрона".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в данный момент оснований для введения масочного режима в РФ нет. Однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения.



Новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный, чем "Омикрон" – Роспотребнадзор