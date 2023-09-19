В РФ пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

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Вводить ограничения в стране из-за увеличения числа заболевших COVID-19 пока не собираются. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", – ответили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что за неделю в России обнаружили примерно 11,5 тысячи случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, но рост в ведомстве объясняют сезонностью. В связи с этим в пресс-службе посоветовали соблюдать профилактические меры, не находиться в местах массового скопления людей, мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в основном у заболевших фиксируют вариант штамма COVID-19 "Омикрон". Поэтому из-за увеличивающейся активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания.

В Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что заболеваемость коронавирусом в стране за последнюю неделю выросла на 48%. В ведомстве заявляют, что количество человек, которых доставляют в больницы с COVID-19, выросло на 20,6%.

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