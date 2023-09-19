Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в России за последнюю неделю

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Более 11,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом обнаружили в стране за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в основном у заболевших фиксируют вариант штамма COVID-19 "Омикрон".

Из-за увеличивающейся активности вирусов гриппа и ОРВИ продолжается прививочная кампания, добавили в пресс-службе.

В Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией отметили, что заболеваемость коронавирусом в стране за последнюю неделю выросла на 48%. В ведомстве заявляют, что количество человек, которых доставляют в больницы с COVID-19, выросло на 20,6%.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране", – сообщили в штабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса уходит. Вместе с тем, отметила она, необходимо максимально извлечь уроки из этой ситуации. Так, по словам Поповой, за время пандемии было реализовано много намерений, которые в иной ситуации осуществлялись бы десятилетиями.

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