Попова заявила, что пандемия коронавируса уходит

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Пандемия коронавируса уходит, на сегодняшний день это совершенно очевидно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, отметила она, необходимо максимально извлечь уроки из этой ситуации. Так, по словам Поповой, за время пандемии было реализовано много намерений, которые в иной ситуации осуществлялись бы десятилетиями.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в большинстве российских регионов стабильная.

До этого вирусолог Ольга Карпова сообщила, что COVID-19 станет сезонным вирусом. Она добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в РФ выросло на треть