Роспотребнадзор не выявил в РФ пациентов с новым штаммом коронавируса "Пирола"

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На территории РФ пока не было выявлено ни одного пациента с новым штаммом коронавируса "Пирола", пишет "Газета.ру" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что в стране уже готовы специальные тесты для определения этого подвида. Представители Роспотребнадзора заявили, что всплеск заболеваемости из-за штамма "Пирола" будет слабее волны, вызванной появлением "Омикрона". По их данным, новый вариант не может полностью избегать иммунной защиты в отличие от своего предшественника.

Во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что за последние семь дней заболеваемость COVID-19 в Кувейте увеличилась на 76,6%, в Румынии – более чем на 50%, в Таиланде – на 30,4% и в Финляндии – на 12,9%.

При этом врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что штамм коронавируса "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. Он предупредил, что рост заболеваемости случится в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик.

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