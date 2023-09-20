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20 сентября, 11:30

Общество

В РФ не выявили пациентов с новым штаммом коронавируса "Пирола" – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории РФ не зафиксировали ни одного пациента с новым штаммом коронавируса "Пирола", заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В Российской Федерации пока этот геновариант не обнаружен", – сообщила она в эфире "России 24".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при нынешнем подъеме заболеваемости коронавирусом фиксируется небольшое количество госпитализаций, что является хорошим знаком. Она призвала граждан вакцинироваться, а также соблюдать меры профилактики.

До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что штамм коронавируса "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет. По его словам, заболеваемость продолжит расти в течение ближайших двух-трех недель, после чего наступит пик.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю

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Сюжет: Коронавирус
общество
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