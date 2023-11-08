В России выявили 10 случаев штамма коронавируса "Пирола"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России выявили порядка 10 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "Пирола". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "Пирола", – заявила она.

При этом глава ведомства подчеркнула, что до 3 ноября в стране не фиксировалось его появления. Кроме того, Попова добавила, что все случаи заболеваний являются завозными.

При этом она предупредила, что на данный момент ожидается распространение этого варианта коронавируса в стране.

Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщал, что штамм "Пирола" заразен, однако протекает легче, чем первые виды "Омикрона". При этом он отмечал, что в России зарегистрированные случаи заболевания штаммом пока отсутствуют. Однако академик исключил пандемию COVID-19 в 2023 году.

Роспотребнадзор заявил, что в РФ нет заболевших штаммом коронавируса "Пирола"