Глава Роспотребнадзора заявила о менее тяжелых последствиях при заболевании "Пиролой"

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Новый вариант коронавируса "Пирола" не вызывает тяжелые последствия в ходе болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

При этом первые дни болезни отмечаются высокой температурой, поэтому глава ведомства посоветовала россиянам внимательнее относиться к своему здоровью.

Она рекомендовала носить маски там, где это возможно, а также держать в чистоте руки и гаджеты. При первых симптомах лучше остаться дома, считает она.

Ранее Попова заявила, что в России выявили порядка 10 случаев заражения вариантом коронавирусной инфекции "Пирола". До 3 ноября в стране не фиксировалось его появления.

Кроме того, руководитель ведомства добавила, что все случаи заболеваний являются завозными. Предполагается, что именно этот вариант в настоящий момент распространяется по стране.



До этого она говорила, что в России зафиксирована вторая волна заболеваемости COVID-19, так как количество заболевших за месяц увеличилось ровно в два раза. Сегодняшняя регистрация зараженных составляет 35–36 тысяч за прошедшую неделю, отметила она.

При этом, как утверждает Попова, около 30% от общего количества заболевших приходится на три самых крупных региона России – Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Попова заявила о начале очередной волны заболеваемости COVID-19 в РФ