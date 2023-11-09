Глава Роспотребнадзора призвала россиян привиться от гриппа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, лучше всего – до конца ноября. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, привиться от гриппа нужно "просто немедленно". Она добавила, что с каждой неделей число заболевших гриппом увеличивается. В дальнейшем ситуация будет только усложняться, сказала Попова.

Ранее сообщалось, что почти шесть миллионов москвичей вакцинировались от гриппа. Это составляет 46,4% от всего населения столицы.

В управлении Роспотребнадзора по городу заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает показатели 2022 года. По данным наблюдений, это можно объяснить циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация и проведение прививочной кампании постоянно на контроле Роспотребнадзора.

Около 6 млн москвичей привились от гриппа