09 ноября, 21:45Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян привиться от гриппа
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, лучше всего – до конца ноября. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, привиться от гриппа нужно "просто немедленно". Она добавила, что с каждой неделей число заболевших гриппом увеличивается. В дальнейшем ситуация будет только усложняться, сказала Попова.
Ранее сообщалось, что почти шесть миллионов москвичей вакцинировались от гриппа. Это составляет 46,4% от всего населения столицы.
В управлении Роспотребнадзора по городу заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает показатели 2022 года. По данным наблюдений, это можно объяснить циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.
Эпидемиологическая ситуация и проведение прививочной кампании постоянно на контроле Роспотребнадзора.
Около 6 млн москвичей привились от гриппа
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