Мэр Орска заявил, что вопрос возведения новой дамбы примут после научных изысканий

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Вопрос о строительстве новой защитной дамбы в Орске Оренбургской области будет решен после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил мэр города Артем Воробьев.

Воробьев рассказал, что в 2024 году был заключен контракт с НИИ "Гидропроект" имени С. Я. Жука.

"Специалисты должны дать техническо-экономическое обоснование: либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо будет заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, надо сносить и строить новую", – уточнил собеседник агентства.

По словам мэра, во время обследования дамбы были взяты пробы грунта, в результате чего появились небольшие, но глубокие дыры. Коммунальщики практически все их засыпали, добавил Воробьев.

Год назад, 5 апреля 2024 года, в Орске прорвало дамбу. Затем произошел второй прорыв, третий же случился около поселка Лесоторгового 8 апреля.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья власти выплатили свыше трех миллиардов рублей. Всего от граждан поступило более 490 тысяч заявлений, из которых были одобрены 146 564.

В июле того же года специалисты укрепили дамбу во избежание повторного затопления города после обильных осадков.