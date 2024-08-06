Дамбу прорвало на реке Малиновке в Приморье

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Прорыв дамбы произошел на реке Малиновке в Приморье. Об этом со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС региона сообщает ТАСС.

Жителей микрорайона Мясокомбинат в Дальнереченске спасатели просят эвакуироваться.



"Предварительно, в зону затопления попадают 50 домов. Населению микрорайона настоятельно рекомендуют эвакуироваться, к этой работе подключены сотрудники администрации муниципалитета и полиция. Спасатели помогают жителям поднять бытовую технику, мебель, тем самым сохранить ее при заходе воды в дома", – заявил замминистра по делам ГО и ЧС Приморья Роман Голубев.

Спасатели отсыпают дамбу с помощью шести самосвалов, воду перекачивают передвижными насосными станциями в реку Большую Уссурку. На месте продолжается наращивание группировки спасателей – из Владивостока выдвинулись 15 сотрудников МЧС с плавсредствами и двумя передвижными насосными станциями.

Ранее на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами произошел разрыв временной перемычки, что поставило под угрозу подтопления 10 населенных пунктов в Беломорском округе.

В результате инцидента пострадали 10 человек, троих из которых госпитализировали. Еще один человек погиб. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело.