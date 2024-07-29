Трех человек доставили в медучреждения после прорыва дамбы в Карелии

Фото: ТАСС/МЧС России

Троих человек госпитализировали после прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, восемь из 10 пострадавших уже получили медпомощь. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В режиме чрезвычайной ситуации работает отделение скорой помощи Сегежской ЦРБ. На линии – пять бригад, две из которых дежурят в зоне ЧС, две – в Сегеже и одна – в Надвоицах", – говорится в публикации.

Кроме того, пятеро пострадавших, в числе которых двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, сказал главврач Сегежской центральной районной больницы Сергей Федин. Пациенты под наблюдением медиков Сегежской ЦРБ, в больнице есть необходимые медикаменты.

"Из пяти пострадавших поселка Шавань двое – дети. В течение трех часов медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", – передает слова Федина управление пресс-службы главы республики на сайте.

Разрыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы. Пострадали 10 человек, один погиб. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело.

Также из-за прорыва дамбы подтопление грозит 10 населенным пунктам в Беломорском округе. Речь идет об островной части города Беломорска, а также о населенных пунктах Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18-й шлюз (дачный), Шижня старая, Водников и Сальнаволок.

