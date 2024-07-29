10 человек пострадали после ЧП на Беломорканале в Карелии

Фото: телеграм-канал "Вкратце | Петрозаводск | Карелия"

10 человек пострадали после размыва временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"В настоящий момент 7 человек спасены, им оказана вся необходимая помощь", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Сейчас спасатели ищут еще троих, включая водителя экскаватора, который, по словам очевидцев, в момент прорыва находился в зоне подтопления. К поискам привлечены 36 единиц техники и 109 спасателей.

Из-за произошедшего прорыва дамбы подтопление грозит 10 населенным пунктам в Беломорском округе, подчеркнули в пресс-службе муниципалитета. Речь идет об островной части города Беломорска, а также о населенных пунктах Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18-й шлюз (дачный), Шижня старая, Водников и Сальнаволок.

Инцидент случился утром 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами канала, неподалеку от поселка Надвоицы. По данным регионального Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в результате ЧП погиб один человек. После произошедшего СКР завел уголовное дело.

