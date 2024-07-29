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Превентивная эвакуация началась в Миасском округе Челябинской области из-за угрозы затопления домов паводковыми водами, рассказал губернатор области Алексей Текслер.

"В настоящий момент эта работа ведется", – заявил он в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, под угрозой оказались жилые дома в пригороде Миасса, включая "так называемый городской пруд" и отдельный пруд у населенного пункта Смородинка.

При этом пострадавшие от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище уже получили первые выплаты, заявил губернатор. Сейчас ремонтные бригады осматривают прорванную дамбу, ее должны восстановить, сказал Текслер.

"Сегодня привлекли Роспотребнадзор – эпидемиологическая обстановка находится под контролем. Постоянно проводятся лабораторные исследования", – сказал он.

Дамбу прорвало 26 июня. В зоне подтопления оказались порядка 200 человек и поселок Киалим. Днем позже вода вернулась в русло реки. Причиной прорыва стали продолжительные осадки.

