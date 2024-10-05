Дамбу прорвало в райцентре Шелаболиха в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "Шелаболихинский район"

Дамбу проравло в Шелаболихинском районе Алтайского края. В настоящий момент специалисты ликвидируют последствия произошедшего, сообщила пресс-служба районной администрации.

Прорыв привел к разрушению дороги, которая соединяла две части райцентра Шелаболиха.

"Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху", − рассказали представители властей.

По данным администрации, ситуация контролируется правительством региона. Планируется оценить ущерб и разработать меры, направленные на ликвидацию прорыва.

В начале августа прорыв дамбы произошел на реке Малиновке в Приморье. В зону затопления попали 50 домов. Спасатели отсыпали дамбу с помощью шести самосвалов и перекачивали воду передвижными насосными станциями в реку Большую Уссурку.