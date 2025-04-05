Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса горхозяйства Москвы.

По словам синоптиков, погода резко ухудшится во второй половине дня. В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в Московском регионе прогнозируются дождь, снег, мокрый снег, отрицательные температуры воздуха ночью и днем, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прирост выпавшего к вечеру 6 апреля снега в отдельных районах столицы может составить до 15 сантиметров. В связи с этим на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Коммунальные службы города непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводиться необходимые процедуры.

Особое внимание специалисты уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, походов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, а также объектам социнфраструктуры.

Под особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания.

В свою очередь, столичный главк МЧС России призвал москвичей парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости граждане могут позвонить по телефонам 101 или 112, единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

Снежный покров, который образуется в результате предстоящих осадков, продержится в Москве почти неделю, указала ранее синоптик Татьяна Позднякова. С ее слов, осадки, преимущественно в виде снега, накроют столицу 6 и 7 апреля. Кроме того, небольшие осадки продолжат идти всю следующую неделю, а температура воздуха окажется ниже климатической нормы.