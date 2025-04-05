Вильфанд: до 9 градусов ниже нормы ожидается более чем в 10 регионах центральной России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температуры на 5–9 градусов ниже нормы установятся в начале недели в 12 регионах Центрального федерального округа, а также в Нижегородской области и в северной части Красноярского края. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, во Владимирской, Ивановской и Ярославской областях минимальная температура будет варьироваться от минус 5 до минус 11 градусов. При этом в Тверской и Смоленской областях температура воздуха будет оставаться ниже нормы на 5–8 градусов.

По данным специалиста, в то же время на юге Центрального федерального округа, то есть в Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях, прогнозируется на 5−8 градусов холоднее нормы.

При этом в Курской и Белгородской областях температура 8–9 апреля также опустится значительно ниже нормы. В частности, минимальные температуры в Курской области будут варьироваться от минус 4 до минус 9 градусов, в Белгородской области похолодает до минус 2 градусов.

Вместе с тем в Нижегородской области 8−9 апреля температура будет на 5−7 градусов ниже нормы и составит 5−9 градусов мороза.

"А тут уже типично холодный регион Туруханский край, это северная часть Красноярского края – температура на 5−9 градусов ниже нормы, а там морозы до 28 градусов", – добавил он.

Тем временем существенное потепление наблюдается в Якутии, подчеркнул Вильфанд. Дневные температуры в этом регионе остаются положительными и варьируются от 2 до 6 градусов, однако ночью температура воздуха опускается ниже нуля. Тем не менее даже тогда воздух остается на 6−8 градусов теплее нормы.

При этом в Москве в выходные, 5 и 6 апреля, наступит похолодание. Уже днем воскресенья температура достигнет отметки 2 градуса тепла. Вместе с тем в Москве пойдет мокрый снег. Он создаст снежный покров, который продержится до 11 апреля.