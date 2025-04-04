Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и снеге в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание и осадки в виде мокрого снега придут в Москву в выходные, 5 и 6 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, со второй половины дня пятницы, 4 апреля, ветер в столице начнет дуть с северного направления, поскольку сменится циркуляция воздуха. При этом порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

На следующий день, 5 апреля, в городе установится 6–8 градусов тепла, однако уже в ночь на 6-е число воздух охладится до минус 1–6 градусов, отметил Вильфанд.

Уже днем воскресенья температура достигнет отметки 2 градуса тепла. Вместе с тем в Москве пойдет мокрый снег. Он создаст снежный покров, который продержится до 11 апреля.

ЦОДД предупредил столичных водителей о возможном образовании гололедицы.

"Если вы уже поменяли резину, советуем в выходные воспользоваться городским транспортом для поездок", – сказано в сообщении.

Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дороге, напомнили столичном Дептрансе.

При этом всплески тепла и майская погода придут в Россию во второй половине месяца, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вторая половина апреля не только вернет температуру в положенное климатическое русло (днем от 10 до 15 градусов тепла), но и порадует жителей Центральной России всплесками комфортного майского тепла (от плюс 15 до плюс 20 градусов), которые прогнозируются в отдельные дни последней пентады месяца", – рассказал он.

По его данным, первая половина апреля ознаменуется холодной погодой. В это время температура в ночные часы может достигать нуля градусов, а днем будет от 9 до 14 градусов тепла.

Он также уточнил, что метеорологическая весна в центральной части страны наступила раньше на три недели.

Тем временем в столице в связи с непогодой объявили желтый уровень погодной опасности. На фоне сильного ветра москвичам рекомендовали сохранять бдительность за рулем, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Жители столицы могут обратиться по номерам 101 и 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01 в случае необходимости.

Потепление может прийти в Москву уже 14–16 апреля. По прогнозу синоптика Александра Шувалова, в эти дни температура воздуха поднимется до 10 градусов.