4 апреля стало самым теплым днем в столице с начала 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

4 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала этого года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Накануне субботнего похолодания температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения, достигнутые с начала года", – отметил синоптик.

По его словам, в этот день столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ поднялся до 16,5 градуса тепла. Как уточнил Леус, такие показатели на 0,5 градуса выше, чем значения предыдущего рекорда, которые были установлены 31 марта. Подобная температура соответствует норме первых пяти дней мая, добавил синоптик.

Леус также обратил внимание на то, что, несмотря на порывистый ветер, столбик термометра продолжает подниматься, поэтому конкретные данные, связанные с максимальной температурой воздуха 4 апреля, будут известны лишь после 21:00.

Он добавил, что уже 5-го числа температура в Москве вернется к норме, а 6 апреля "южный циклон отправит столичную погоду в середину марта".

В Москве до конца пятницы, 4 апреля, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. По этой причине в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах. Их также призвали не парковать машины рядом с деревьями, а пешеходов – не укрываться под ними.

Также водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию от впереди следующих автомобилей, а также не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время поездки.

