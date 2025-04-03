"Автодор" предупредил водителей об ухудшении погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой мокрый снег пройдет в пятницу, 4 апреля, в Новгородской и Ленинградской областях, а температура воздуха в этих регионах пройдет с положительных значений через ноль. Об этом сообщил "Автодор" в телеграм-канале.

Компания отметила, что во всех регионах в ночь на воскресенье, 6 апреля, ожидается понижение температуры до нулевых значений, а также выпадение снега. После снегопада в Московской и Смоленской областях высота снежного покрова составит 11 и 10 сантиметров соответственно, а в Курской и Брянской областях показатель дойдет до 15 сантиметров.

Кроме того, снег высотой 8 сантиметров ляжет в Тульской и Липецкой областях, а во Владимирской области можно будет заметить 7 сантиметров осадков. Также в Чувашии и Татарстане высота снежного покрова составит 4 сантиметра, в Нижегородской области – 5 сантиметров, в Тверской области – 1 сантиметр.

В связи с этим организация рекомендовала автомобилистам сохранять бдительность, избегать резких маневров во время поездок и соблюдать дистанцию с другими участниками дорожного движения.

Тем временем похолодание придет в Москву к субботе, 5 марта. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура опустится до 7–9 градусов. Небольшие осадки продолжат идти и всю следующую неделю, уточнила она. При этом температура установится ниже климатической нормы, а в некоторые дни достигнет отрицательных значений. Позднякова добавила, что снежный покров продержится в городе почти неделю.