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03 апреля, 13:16

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве 4 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В пятницу, 4 апреля, ожидается усиление ветра. Аналогичная ситуация будет в Подмосковье. Об этом предупредил Гидрометцентр РФ.

"Ветер. Период предупреждения – с 09:00 до 21:00 4 апреля – местами порывы до 17 м/с", – уточнили в метеоцентре.

Ранее москвичам рассказали, что к субботе, 5 марта, в столицу придет похолодание. Температура опустится до 7–9 градусов. Снег накроет Москву в воскресенье и понедельник, 6 и 7 марта.

При этом температура воздуха с апреля по сентябрь будет выше нормы как минимум на 1–1,5 градуса. Такой обширный прогноз погоды дала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра 4 апреля

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