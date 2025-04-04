В Москве водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве водителей призвали быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за сильного ветра. Об этом сообщил в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным синоптиков, до конца дня порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим водителям рекомендуют не оставлять машины около деревьев и шатких конструкций. Также автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время поездки.

Помимо этого, МЧС советует пешеходам обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

МЧС сообщает, что при необходимости следует звонить "101" или "112", или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности. В выходные, 5 и 6 апреля, в столице прогнозируется похолодание. Температура опустится до 7–9 градусов. Снег ожидается в Москве в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля.