Календарь цветения растений-аллергенов разработали для горожан

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы составил календарь цветения растений. С его помощью жители столицы, которые страдают от сезонной аллергии, смогут вовремя предпринять профилактические меры, сообщает портал мэра и правительства города.

В третьей декаде марта на природных территориях столицы начала цвести ольха. Пыльца этого дерева зачастую становится сильным аллергеном. В среднем, пыление длится около трех недель, а его интенсивность связана с метеорологическими условиями. Например, сильные ветра и дожди могут снизить количество аллергенов в воздухе.

Одновременно с ольхой начинается цветение орешника, а затем тополя, ясеня, вяза, клена, ивы и березы. При этом клен и береза всегда вырабатывают большое количество пыльцы. Пиком их цветения, как правило, становится первая неделя мая.

В связи с этим аллергикам в эти дни рекомендуется не выходить из дома, внимательно следить за самочувствием и соблюдать рекомендации врачей. Продолжительность пыления березы обычно достигает 20 дней, а для клена она равна 15 дней.

Однако цветение продолжается и летом. В частности, в июне – июле начинают цвести луговые и злаковые травы, а с июля по сентябрь в воздухе скапливается пыльца сорных трав. При этом в теплые и сухие дни концентрация пыльцы существенно выше, чем в дождливые. Самое большое количество пыльцы специалисты фиксируют в утренние часы и при ветреной погоде.

Представители департамента обратили внимание, что указанные в календаре сроки являются ориентировочными. Повлиять на фактическое время цветения могут погодно-климатические условия.

Из-за потепления сезон аллергии на пыльцу растений начался в Московском регионе в первой половине марта. Обычно аллергия появляется с апреля и совпадает с периодом цветения различных растений.

Врачи рекомендовали аллергикам отказаться от продуктов, которые способны усугубить симптомы. В частности, при аллергии на пыльцу березы и ольхи необходимо избегать употребления яблок, моркови, картофеля, томатов, вишни, сливы и других косточковых.