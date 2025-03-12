Депутат Леонов предложил аллергикам уходить в отпуск в период цветения

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Работник с симптомами аллергии должен иметь возможность уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в месяц цветения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет", – цитирует депутата РИА Новости.

По словам Леонова, у граждан должно быть право переводиться на дистанционную работу. Как подчеркнул парламентарий, для это необходимо предоставить работодателю медицинское заключение. Он добавил, что в Москве уже начался сезон аллергии на пыльцу из-за теплой погоды.

"Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием", – указал депутат.

Леонов добавил, что предложенные им меры положительно повлияют на качество жизни аллергиков и помогут им полноценно проживать цветение.



Ранее сообщалось, что поллиноз, аллергическую реакцию на пыльцу растений, весной могут вызвать ольха, орешник и береза из-за раннего потепления. При отсутствии терапии он способен перерасти в бронхиальную астму. Аллерголог-иммунолог Виктория Галяс рекомендовала посетить аллерголога при возникновении характерных для поллиноза симптомов.

