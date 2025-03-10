"Яндекс Погода" представила сервис "Активность пыльцы" для аллергиков

Фото: yandex.ru

"Яндекс Погода" запустила новый сервис "Активность пыльцы". Пользователи с аллергией смогут заранее получать предупреждения о начале сезона цветения в push-уведомлениях и принимать необходимые меры.

Посмотреть данные о распространении аллергенов в России и странах СНГ можно на специальной карте. С помощью новой технологии сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз выходит точным, так как получается учитывать сразу несколько факторов, рассказали представители сервиса.

Модель расчета активности пыльцы позволяет установить примерный диапазон начала цветения. С помощью актуальных погодных данных прогноз корректируется в реальном времени, а пользователи, участвуя в опросах, определяют, насколько может быть выражена реакция организма.

Информация о сервисе отображается на специальной карте пыльцы. Она поможет тем, кто хочет переждать пик концентрации аллергенов в других регионах. Так, если человек хочет уехать из Москвы в Карелию, он может заранее посмотреть, не будет ли в течение ближайших 10 дней в этом регионе для него рисков. Возвращение также можно спланировать на основе данных сервиса.

Люди, испытывающие симптомы аллергии, могут помочь другим, которые сталкиваются с такой же проблемой. Для этого в "Яндекс Погоде" можно оценить свое самочувствие в конкретный день. Эти сообщения помогут сервису делать более точный прогноз и защищать аллергиков от риска.

Сервис доступен всем пользователям приложения и веб-версии "Яндекс Погоды".

Между тем ранее потепление и начало цветения растений в Москве спровоцировали у аллергиков первые симптомы сезонного обострения. Среди них – заложенность носа, слезотечение и зуд.

Врач-алерголог Лика Лесиева отметила, что единственным способом полностью излечить аллергию является специфическая терапия, которую нужно начинать заранее. Например, при аллергии на пыльцу березы курс лечения рекомендуется начинать уже в середине декабря.