Врачи посоветовали аллергикам начинать терапию до сезона цветения

Раннее потепление и начало цветения растений в столице спровоцировали у аллергиков первые симптомы сезонного обострения: заложенность носа, слезотечение и зуд. Многие жители Москвы, страдающие аллергией, уже задумываются о переезде в другой климат на время цветения.

По словам врача-аллерголога Лики Лесивой, единственным способом полностью излечить аллергию является специфическая терапия, которую необходимо начинать заранее. Например, при аллергии на пыльцу березы курс лечения рекомендуется начинать уже в середине декабря, чтобы подготовить организм к сезону цветения.

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