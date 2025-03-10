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10 марта, 11:45

Общество

Врачи посоветовали аллергикам начинать терапию до сезона цветения

Врачи посоветовали аллергикам начинать терапию до сезона цветения

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Раннее потепление и начало цветения растений в столице спровоцировали у аллергиков первые симптомы сезонного обострения: заложенность носа, слезотечение и зуд. Многие жители Москвы, страдающие аллергией, уже задумываются о переезде в другой климат на время цветения.

По словам врача-аллерголога Лики Лесивой, единственным способом полностью излечить аллергию является специфическая терапия, которую необходимо начинать заранее. Например, при аллергии на пыльцу березы курс лечения рекомендуется начинать уже в середине декабря, чтобы подготовить организм к сезону цветения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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