Апрельская погода ожидается в Московском регионе в рабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Московском регионе будет на 8–10 градусов выше нормы в рабочие дни. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, днем 10 марта столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов, 11 марта – до плюс 15 градусов. Такая температура соответствует третьей декаде апреля, то есть погода на 1,5 месяца опережает свое развитие.

Вильфанд добавил, что с 11-го числа и до конца рабочей недели ночью ожидается от 2 до 7 градусов, а днем – от плюс 9 до 15 градусов.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что 10 марта в столичном регионе прогнозируется солнечная погода, но в последующие дни будет облачно из-за понижения давления на 10 миллиметров ртутного столба. Также он не исключил усиление ветра до 11 метров в секунду 11 марта. До конца рабочей недели – 4–8 метров в секунду. Более того, возможен небольшой дождь.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил возвращения в Москву дождей и мартовских холодов в выходные дни. По его словам, в субботу, 15 марта, ожидаются ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии. Ночью прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов, днем – не выше 1–6 градусов тепла. В воскресенье ночью возможны легкие заморозки, а днем 2–7 градусов тепла.

