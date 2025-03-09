Синоптик Тишковец: мартовские холода вернутся в Москву на следующих выходных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москву в следующие выходные вернутся дожди и мартовские холода. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, предстоящая неделя будет характеризоваться аномально высоким температурным фоном, соответствующим климатической норме апреля.

"Правда, к комфортной температуре за семь суток добавится до 25 миллиметров дождевой воды, что составляет две трети от месячной нормы. И лишь к выходным ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов, которые, впрочем, не будут экстремальными", – сказал Тишковец.

Так, в понедельник, 10 марта, в столичном регионе сохранится относительно солнечная и сухая погода. Во вторник облачность начнет уплотняться, вечером пройдут небольшие дожди, а в середине дня температура достигнет 12 градусов тепла.

Как отметил синоптик, в субботу, 15 марта, фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии. Ночью ожидается от 0 до плюс 5 градусов, днем – не выше 1–6 градусов тепла. В воскресенье в середине ночи возможны легкие заморозки, а днем 2–7 градусов тепла.

Между тем 9 марта оказалось самым теплым днем с начала 2025 года, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он также обратил внимание, что прогрев все еще продолжается. Точное значение пиковой температуры воздуха по итогам этого дня можно будет назвать после 21:00.

По прогнозам, среднесуточная температура в ближайшие четыре дня будет выше климатической нормы на 6–8 градусов. При этом во второй половине марта погода в городе станет больше соответствовать норме.