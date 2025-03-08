Синоптик Вильфанд: экстремально высокая температура в Москве связана с отсутствием снега

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Экстремально высокая температура воздуха для марта в Москве и области связана с отсутствием снега. Тем не менее в марте и апреле температура может снова понизиться, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, наличие снега корректирует температуру, поскольку согревающее солнце отражается от покрова.

Однако в настоящий момент солнце начинает набирать энергию на фоне отсутствия снега. В связи с этим температура приблизилась к рекордным значениям. При этом для марта такая ситуация является удивительной, подчеркнул Вильфанд.

"Но все равно еще будет конечно понижение температуры и мокрый снег и в марте, и в апреле", – резюмировал эксперт.

Таким образом, метеорологическая весна в Москве уже наступила. Тем не менее холода в столицу еще вернутся, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, похолодание ожидается с 17 марта.