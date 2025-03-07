Снег в столице окончательно растаял из-за рекордного тепла

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров в Москве полностью растаял из-за рекордного тепла, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Последние "островки" со снежным покровом окончательно растаяли", – написал специалист в своем телеграм-канале.

Ни одна метеостанция Москвы уже не фиксирует снега, а линия сугробов отошла на 230–280 километров на восток от Москвы. Через еще одну неделю, по прогнозу Тишковца, граница снежного покрова отойдет от столичного региона еще на 200 или 300 километров.

При этом снег все еще сохраняется на Северном Кавказе, на Ставрополье и на юге Краснодарского края.

Высота сугробов на метеостанции ВДНХ уже 5 марта составляла 2 сантиметра, а к 6 марта они растаяли. На тот момент снег можно было найти только в Тушине. Там его высота составляла 1 сантиметр.

По данным синоптиков, прошедшая зима в России оказалась второй самой теплой за историю метеонаблюдений. Теплее была только зима 2019–2020 годов, указывали специалисты.

