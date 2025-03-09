Синоптик Леус: температурный максимум года обновлен в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Воскресенье, 9 марта, оказалось самым теплым днем с начала 2025 года, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Теплые ветры западных румбов и яркие лучи весеннего Солнца способствуют активному росту температуры. В такой ситуации к 13:00 в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в 10,5 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в минувшую субботу", – рассказал синоптик.

Он также обратил внимание, что прогрев все еще продолжается. Точное значение пиковой температуры воздуха по итогам этого дня можно будет назвать после 21:00, когда специалисты снимут показания с термометров, пояснил эксперт.

Прошлый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 марта был зафиксирован в 2020 году. Тогда воздух прогрелся до 12 градусов.

По прогнозам, среднесуточная температура в ближайшие четыре дня будет выше климатической нормы на 6–8 градусов. При этом во второй половине марта погода в городе станет больше соответствовать норме. Так, по ночам столбики термометров будут показывать меньше ноля, такая же ситуация ожидается в отдельные дни в светлое время суток.