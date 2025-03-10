Путин поручил обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана боевых действий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации смогли получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <...> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", – отмечается в документе.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее российское правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение.

Теперь воинская часть, на базе которой сформировали добровольческое объединение, должна будет в беззаявительном порядке передавать все нужные документы в военкоматы регионов, на территории которых доброволец числится на воинском учете.

