В Госдуму внесен проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кабмин России внес в Госдуму законопроект, предлагающий наделить статусом ветеранов боевых действий военных, которые отражали вооруженное вторжение на российскую территорию и вооруженные провокации на госгранице и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет распространен на бойцов, уволенных в запас (отставку), рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, войска национальной гвардии, а также сотрудников противопожарной службы, учреждений и органов службы исполнения наказаний, прокуроров и сотрудников Следственного комитета.

О том, что российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, ранее рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выразил надежду, что изменения будут оперативно приняты парламентом страны, чтобы бойцы и их близкие как можно скорее получили предусмотренную государством помощь.

Вскоре, 27 февраля, министр обороны России Андрей Белоусов представил данный законопроект в ходе заседания российского правительства, где инициативу одобрили для внесения в Госдуму.

