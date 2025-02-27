Проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области одобрен для внесения в ГД

Фото: министерство обороны РФ

Минобороны России разработало законопроект, предполагающий предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий солдатам, которые участвуют в отражении атаки на российскую территорию, включая курскую область, а также в пресечении вооруженной провокации на госгранице и в субъектах, которые прилегают к районам проведения СВО.

"Данная мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров", – говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что министр обороны России Андрей Белоусов в четверг, 27 февраля, лично представил данный законопроект в ходе заседания российского правительства, где инициативу одобрили для внесения в Госдуму.

О том, что российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий, ранее рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он выразил надежду, что изменения будут оперативно приняты парламентом страны, чтобы бойцы и их близкие как можно скорее получили предусмотренную государством помощь.