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09 марта, 19:30

Общество

Телеканал Москва 24 рассказал о рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 рассказал о рубрике "Что вообще происходит"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей.

Так, жители района Гольяново заметили гуляющего по улице олененка. Предположительно, он выходит к людям из заповедника "Лосиный остров". Посетители парка "Фили", в свою очередь, заметили похожего на ласку зверька. Сначала он прыгал по деревьям, рылся в прошлогодней листве, после чего появился с добычей.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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