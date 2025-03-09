Телеканал Москва 24 рассказал о рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает городские события глазами москвичей.

Так, жители района Гольяново заметили гуляющего по улице олененка. Предположительно, он выходит к людям из заповедника "Лосиный остров". Посетители парка "Фили", в свою очередь, заметили похожего на ласку зверька. Сначала он прыгал по деревьям, рылся в прошлогодней листве, после чего появился с добычей.

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