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Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после переговоров с представителями окружения президента США Дональда Трампа выступила за немедленное завершение конфликта.

"Войну нужно заканчивать немедленно", – написала политика в социальной Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

Тимошенко призвала к завершению конфликта на Украине на фоне заявлений главы

Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, который предложил продолжать боевые действия. По его словам, если конфликт завершится раньше 2029 или 2030 года, то это якобы создаст угрозу Европе со стороны России.

"Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европы". Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет", – отметила экс-премьер Украины.

Ранее сообщалось, что представители окружения Трампа провели переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, включая Юлию Тимошенко и ключевых фигур партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Переговоры носили секретный характер, отмечала газета Politico.

В Вашингтоне 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах прошла встреча Зеленского с Трампом. Однако между лидерами произошла перепалка, в ходе которой глава Белого дома обвинил украинского президента в неуважении к США, из-за чего церемония подписания была сорвана.