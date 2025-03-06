Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

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Представители окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, включая экс-премьера Украины Юлию Тимошенко и ключевых фигур партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает европейское издание Politico.

"Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. Союзники Трампа встречались с Юлией Тимошенко, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко", – указано в материале.

Издание ссылается на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из республиканской партии США. По их данным, основной темой переговоров стало проведение президентских выборов на Украине.

Собеседник издания из республиканской партии заявил, что участники встреч позиционируют себя как людей, с которыми американцам будет проще найти общий язык, чем с Зеленским.

В Вашингтоне 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах прошла встреча Зеленского с Трампом. Однако между лидерами произошла перепалка, в ходе которой глава Белого дома обвинил украинского президента в неуважении к США, из-за чего церемония подписания была сорвана.

Затем Трамп указал, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет сложно вести дела. Во вторник, 4 марта, Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине.

Еще до этого Трамп называл Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине.