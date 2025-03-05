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05 марта, 17:25

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CNN: американские чиновники тайно уговаривали Зеленского помириться с Трампом

Американские чиновники тайно уговаривали Зеленского помириться с Трампом – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Чиновники, приближенные к американскому лидеру Дональду Трампу, тайно уговаривали украинского президента Владимира Зеленского помириться с главой Штатов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNN.

"Они (чиновники. – Прим. ред.) подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед конгрессом", – говорится в материале.

Например, с украинским лидером связался советник Трампа Кит Келлог. По его данным, после этого Зеленский написал в социальных сетях о желании продолжить диалог.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошел конфликт. Они должны были заключить соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, но в ходе встречи американский президент выразил недовольство поведением своего украинского коллеги, что привело к срыву переговоров.

Позже Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, но приносить извинений не стал. По его словам, Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
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