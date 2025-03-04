04 марта, 19:48Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу спора с Трампом
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, случившегося 28 февраля во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако не извинился. Соответствующий пост опубликован на странице украинского лидера в соцсети X.
"Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить", – указал Зеленский.
Как он отметил, Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения. Также Зеленский указал, что Украина готова подписать соглашения о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.
28 февраля между Трампом и Зеленским произошла перепалка. Они должны были подписать сделку между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.
Позже американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что не будет извиняться перед Трампом.
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