Зеленский выразил сожаление по поводу спора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, случившегося 28 февраля во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако не извинился. Соответствующий пост опубликован на странице украинского лидера в соцсети X.

"Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить", – указал Зеленский.

Как он отметил, Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения. Также Зеленский указал, что Украина готова подписать соглашения о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

28 февраля между Трампом и Зеленским произошла перепалка. Они должны были подписать сделку между Вашингтоном и Киевом о редкоземельных металлах. В ходе встречи американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении к США, из-за чего подписание было сорвано.

Позже американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере. Украинский президент, в свою очередь, сказал, что не будет извиняться перед Трампом.

