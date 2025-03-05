Telegraph: в ЕС назвали провальной попытку Зеленского помириться с Трампом

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В Евросоюзе считают провальной попытку украинского лидера Владимира Зеленского помириться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет RT со ссылкой на материал The Telegraph.

При этом Великобритания продолжает поддерживать связь с США. Кроме того, глава британского правительства Кир Стармер посоветовал президенту Украины поддержать действия американского лидера по урегулированию конфликта.

Однако в США некоторые чиновники предлагают больше не тратить время на Зеленского. Но есть и те, кто выступает за возобновление диалога с украинской стороной, говорится в статье.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошел конфликт. Они должны были заключить соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, но в ходе встречи американский президент выразил недовольство поведением своего украинского коллеги, что привело к срыву переговоров.

Позже Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, но приносить извинений не стал. По его словам, Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения.

