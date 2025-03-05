Bloomberg: США не оповещали союзников о прекращении передачи разведданных Киеву

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США не стали оповещать своих союзников о прекращении обмена с Киевом разведывательными данными. Теперь им сложно будет компенсировать эту приостановку, передает агентство Bloomberg.

По словам неназванных британских чиновников, американская позиция по данному вопросу ужесточилась после конфликта главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В свою очередь, один из чиновников подчеркнул, что ситуация может улучшиться, если страны подпишут сделку о редкоземельных металлах.

Зеленский и Трамп должны были 28 февраля подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако их беседа завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключить сделку так и не удалось. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед главой Белого дома.

При этом Зеленский впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

