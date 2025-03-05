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05 марта, 16:19

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Уолтц заявил об обсуждении США и Украиной места и даты встречи для переговоров

США и Украина обсуждают место и дату для переговоров – Уолтц

Фото: 123RF/belegan

США начали обсуждение с Украиной места и даты встречи для переговоров. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

"Мы говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров. Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире", – сказал советник главы Белого дома.

По словам Уолтца, Вашингтон не исключает возможность возобновления военной помощи Киеву в случае успешных переговоров с ним. Для этого нужно согласовать меры по укреплению доверия, отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп должны были 28 февраля подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако их беседа завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключить сделку так и не удалось. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Между тем Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. По его словам, в письме главы киевского режима говорится, что Украина готова подписать сделку о редкоземельных материалах и сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить "долгосрочный мир".

Однако спустя некоторое время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг написание украинским лидером письма Трампу. Он предположил, что президент США имел в виду пост в соцсетях.

Трамп уделил событиям на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом

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