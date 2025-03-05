Глава Минфина США Бессент заявил об отсутствии планов по подписанию сделки с Украиной

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Глава Минфина США Скотт Бессент передал, что подписание соглашения по полезным ископаемым с Украиной не запланировано в ближайшее время. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

"Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: "подписание не запланировано", – написала она в соцсети X.

Немногим ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев якобы могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие часы.

Сделку о редкоземельных металлах между Украиной и США должны были подписать лидеры Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне еще 28 февраля. Однако беседа политиков завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключения сделки так и не произошло. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Зеленский впоследствии сообщал, что намерен подписать с США сделку по недрам.