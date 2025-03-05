05 марта, 03:58Политика
Глава Минфина США Бессент заявил об отсутствии планов по подписанию сделки с Украиной
Фото: 123RF/belegan
Глава Минфина США Скотт Бессент передал, что подписание соглашения по полезным ископаемым с Украиной не запланировано в ближайшее время. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
"Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: "подписание не запланировано", – написала она в соцсети X.
Немногим ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев якобы могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие часы.
Сделку о редкоземельных металлах между Украиной и США должны были подписать лидеры Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне еще 28 февраля. Однако беседа политиков завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключения сделки так и не произошло. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Зеленский впоследствии сообщал, что намерен подписать с США сделку по недрам.
Кремль назвал остановку военной помощи США Украине вкладом в дело мира