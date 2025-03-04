Reuters: США и Украина могут подписать сделку по ископаемым в ближайшие часы

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США и Украина могут подписать соглашение по полезным ископаемым в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Источники отмечают, что президент США Дональд Трамп может объявить о подписании сделки во время выступления на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса. Агентство уточняет, что на момент публикации соглашение еще не было подписано и планы могут быть скорректированы.

СМИ писали, что Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине 4 марта. Предполагалось, что решение было принято Трампом для давления на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами возникла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.