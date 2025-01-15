Тимошенко пожаловалась, что Украина превращается в страну без будущего

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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина становится страной без какого-либо будущего на фоне принимаемых внутри государства решений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, цитирующие депутата.

Таким образом Тимошенко раскритиковала закон, по которому Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом, а не президентом страны, парламентом либо съездом судей.

"Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс – это экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего", – заявила политик.

Она также назвала новый закон абсолютным нарушением международного права, которое приравнивает обращение с Украиной к статусу бесправной колонии.

В конце декабря украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января. Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах.

Ожидается, что в комиссиях будут работать свыше 4,3 тысячи медиков. Они будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.