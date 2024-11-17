Зеленский планирует подписать законопроект об однополых браках

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подписать законопроект о так называемых гражданских партнерствах, который легализует однополые союзы (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), после того как этот документ примет парламент Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Издание опубликовало видеозапись, сделанную во время встречи Зеленского с украинскими студентами. Один из них спросил лидера страны, подпишет ли он соответствующий закон, на что Зеленский ответил утвердительно.

Законопроект был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам здоровья нации еще в начале августа. При этом в документе подчеркивается, что зарегистрированные партнерства не являются браком, но партнеры приобретают по отношению друг к другу статус члена семьи первой степени родства.

Принятие инициативы, по мнению авторов, защитит права украинских военных, поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, так как их партнеры или партнерши одного с ними пола. Помимо этого, закон положительно скажется на имидже Украины в международном сообществе в контексте евроинтеграционных процессов.

Между тем парламент Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Из пояснительной записки следует, что инициатива не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях.

Ранее данный закон отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что несмотря на то, что Зурабишвили не подписала закон и вернула его парламенту, она все же не наложила на него вето.